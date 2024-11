Entrevista a Nacho Guerreros

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Nada menos que quince temporadas lleva Nacho Guerreros dando vida a Coque en La que se avecina. Un papel al que se siente muy agradecido pero que también le condicionaba a la hora de conseguir otros proyectos. No obstante, el actor ha conseguido compaginar una fascinante trayectoria teatral con este peculiar portero que ha dejado frases para la historia, que no dejan de pedirle que repita por la calle. Nacho le cuenta a SuperTele lo que significa Coque para él y qué han supuesto estos 17 años.

Dice Laura Caballero que esta es la temporada más mágica, ¿estás de acuerdo? Yo no sé si mágica, pero tiene un espíritu muy coral. Va a pasar absolutamente de todo, es una temporada con muchísimo enredo. La gente se identifica con estos perdedores -porque a todos los que viven en esa casa les sale todo muy mal- porque ven que hay gente que le salen las cosas peor, eso es muy reconfortante.

Tu personaje aparece como monologuista en el avance. Coque se va a revelar un poco ante tanta injusticia y ante tanta explotación laboral.

¿Con quién vas a interactuar más? Coque y Recio son como una pareja, casi como Don Quijote y Sancho Panza. Va a haber alguna sorpresa por ahí.

Una alegría la renovación. A muchos niveles. No hay que olvidar que es la serie

más vista en streaming. En el año 2023 tuvo más de cuatro millones de visualizaciones. Te diré que está más de moda que nunca y, además, el público se renueva constantemente. Hace poco fui a un encuentro en un colegio y todos los chavales, que no habían nacido cuando nosotros empezamos, son fans. Es un poco como Los Simpson, se va renovando el público.

17 años haciendo el mismo personaje en una serie, ¿cómo renuevas la ilusión? Tenemos un equipo muy bueno, Después de 17 trabajando con ellos, cuando me llega un capítulo me sigo riendo. Somos una familia realmente y nos entendemos muy bien. Eso creo que también se transmite en la pantalla y se ve desde fuera.

¿Le has dado tu toque a Coque con el paso de los años? Todos evolucionamos como persona y como profesionales, eso se tiene que reflejar en el personaje que interpretas. Un amigo de Bulgaria, donde la serie tiene mucho éxito, me pasó un extracto de las primeras temporadas. Y Coque se ha ido remodelando un poco.

Al principio era como más marginal y se ha ido integrando. La forma de hablar es ahora mucho más. fluida que al principio. Coque se parecía más a José María. Esa evolución no la he hecho conscientemente, ha salido con el paso del tiempo.

¿Qué tipo de escenas son tus favoritas? Tengo muchas cosas favoritas. Recuerdo cuando estaba José Luis Gil, todas esas tramas que teníamos con Jordi, los tres, me gustaba mucho hacerlas. Recuerdo con una alegría inmensa cuando fui amante de Berta o de Nines. No me gusta tanto cuando a Coque le tienen que vestir de cosas. Como en la boda de Berta y Recio, que era medieval y en vez de bufón me disfracé de buzón. Fue horroroso estar dos días con el disfraz.

El día antes de empezar en Aquí no hay quien viva te temblaban las piernas. Me temblaban porque me imponía mucho respeto y no quería defraudar. Pero me trataron de maravilla y estuve muy arropado por mis compañeros. Y eso pasa también en LQSA. Me escriben actores que han participado en la serie y que les han tratado de maravilla. Tener unos compañeros de esa altura profesional me enorgullece.