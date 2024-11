Marcus Ornellas: «Estoy viviendo un sueño»

El brasileño se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, enfrentándose a su cuarto protagónico en El precio de amarte. «Me siento muy afortunado por lo que hemos logrado, no solo yo, sino todos mis compañeros»,

dice Ornellas, quien se instaló en México con una maleta cargada de sueños y un objetivo muy claro: hacerse un hueco en el mundo del espectáculo. «Cuando llegué no esperaba estar donde estoy, pero estoy donde quería estar. La realidad superó mi imaginación y realmente estoy viviendo un sueño. Estoy muy feliz y agradecido con Dios, con la vida, con la gente que me dijo que sí, pero también con la gente que me dijo que no», expresaba emocionado, desvelando que su padrino y gran maestro fue Carlos Ponce, con quien compartió escenas en su primera telenovela, Dos hogares.