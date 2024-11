Alicia está feliz porque Daniel le ha dado otra oportunidad en 'De frente al sol'

¿Qué va a pasar?

Eduardo no tolera que su madre quiera controlar su vida.

Noemí está a punto de quedar en la ruina.

Daniel defiende a Alicia de Noemí.

¿Qué ha pasado?

Chole le cuenta a Lupe la verdad sobre quién es su padre.

Adrián teme que se descubra que tuvo una hija con Chole.

¿Qué está pasando?

Adrián se enfrenta a Luis Enrique cuando descubre que ha desafíado su voluntad y que sigue viendo a Carolina a escondidas. Luis Enrique no solo no niega la realidad, sino que, además, le deja claro a su padre que no piensa romper su relación con la hija de Alicia. «No sé que tienes en contra de Carolina, pero me da igual. Yo la amo y no voy a dejarla», dice el joven. Adrián termina abofeteando a su hijo. «Si no acatas mi voluntad, tendrás que irte de esa casa», le amenaza.

Por otra parte, Alicia está muy feliz por el nuevo programa que le ha dado Daniel en la emisora. No obstante, los constantes ataques de Noemí logran amargarle el día y la vida. Chole trata de animar a su amiga y la empuja a cumplir sus sueños: «No permitas que esa malnacida te haga daño».

Por su parte, Noemí está a punto de contarle a Carolina que la odia tanto por ser hija de su difunto marido.

ser hija de su difunto marido. «Jamás perdonaré que Alicia destrozase mi matrimonio y de ese engaño naciese una niña. Destruiré a madre e hija», piensa.

Un plan perfecto

Cerca de allí, Elena habla con Ofelia y le pide ayuda para separar a Alicia de Eduardo.

Eduardo. «Yo estoy enamorada de su hijo y quiero casarme con él», dice la joven. Ofelia accede a colaborar con Elena. «Tú eres la nuera que siempre soñé, no esa vagabunda», sentencia la mujer con frialdad.

Amor de amiga

Posteriormente, Elena intenta chantajear a Eduardo. La joven le exige que regrese con ella a cambio de que Alicia no pierda su trabajo en la emisora de radio de su padre, pero él vuelve a rechazarla: «Ya no te amo». Por su parte,

Alicia consuela a Chole cuando esta vuelve a ser víctima de los desprecios de su

hija, quien reniega de ella por ser indígena: «Jamás tendré el respeto de mi hija».

