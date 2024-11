Hablémos de Pablo Béjar

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Después de recibir un premio a la mejor serie en el FesTVal celebrado hace unas semanas en Vitoria, Sueños de libertad sigue acaparando todas las miradas. Y es que esta ficción, que podemos ver todas las tardes en Antena 3, es una montaña rusa de emociones. Sus tramas, llenas de giros de guion, no dan tregua a los espectadores. Una de ellas, que tiene a todo el mundo en vilo, es la historia de amor que vive Mateo, interpretado por Pablo Béjar, con una de las trabajadoras de perfumerías De la Reina.

Vocación temprana



Nacido en Sevilla en 1989, Pablo se sintió atraído por el mundo de la interpretación desde pequeño. Y es que, según dice, ya con 3 años, el despliegue de creatividad que se produjo en su ciudad durante la celebración de la Expo 92 despertó en él una emoción que lo ha acompañado a lo largo de su vida. Ya en secundaria empezó a estudiar teatro y, más tarde, cuando llegó el momento de decidir su futuro, no se lo pensó dos veces y decidió viajar hasta Madrid, sin conocer a nadie en esa ciudad, para estudiar en la RESAD y tener las bases para convertirse en un gran actor.

El teatro, su pasión

Formado en el teatro clásico, de hecho, su primera obra fue Bodas de sangre, en el año 2006, a lo largo de su carrera Pablo ha interpretado todo tipo de piezas. Lo hemos podido ver en Fuente Ovejuna o en La dama boba, pero

también en Jauría, inspirada en el juicio de La Manada, o en El principio de Arquímedes, un texto sobre las relaciones humanas. Y, más recientemente, en obra Run (Jamás caer vivos) y en la comedia Mañanas de abril y mayo.

El actor, de momento, solo ha hecho una película, La maniobra de la tortuga, y varios cortos.

Llega la televisión

Por lo que se refiere a la pequeña pantalla, Pablo dio sus primeros pasos con un papel episódico en la serie Centro médico, en 2017. Luego llegarían La catedral del mar y Brigada Costa del Sol, de Telecinco, donde se puso en la piel de el Chino, un buscavidas que siempre está metido en problemas. También lo vimos en Caronte y Las chicas del cable.

Más tarde, en 2023, apareció en Los pacientes del doctor García y en Honor,

donde interpretó a uno de los agentes de policía encargados de investigar un

caso de asesinato. Y dentro de muy poco lo veremos en Asalto al Banco Central.

Es el excura Mateo

Ahora es Mateo en Sueños de libertad. Se trata de un joven dulce, inocente y

bondadoso, que ha sido ordenado sacerdote, pero que ha solicitado la dispensa papal para poder casarse con Claudia (Isabel Moreno), a la que ama con locura. Esta decisión no gustará a su padre (Juanjo Puigcorbé), quien pondrá todas las trabas posibles para que este matrimonio no se produzca.

Para Pablo, esta ficción es su primera serie diaria, y la está disfrutando mucho. «Es una experiencia alucinante. Lo que más me ha sorprendido es el cariño del público. Me he sentido muy arropado», ha dicho en una entrevista para un medio español.