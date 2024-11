La consolidación de un formato clásico

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

A comienzos de año, un clásico de la televisión en España como Cifras y Letras volvió a La 2 en una versión totalmente renovada y con Aitor Albizua al frente. Durante estos meses, el programa ha vivido grandes duelos, entre los que han destacado las participaciones de Fer Castro, Álvaro Gamboa o Miguel Borrego, entre otros.

El profesor

A principios de noviembre, Cifras y Letras escribió una página más de su historia al entregar el bote más alto que se ha llevado un concursante del espacio de La 2. El duelo entre Carmen Ortiz, estudiante de Economía, y José Antonio Prado-Bassas, profesor universitario, fue muy emocionante, donde la malagueña se lo puso difícil a su rival, pero cayó derrotada, ya que logró 63 puntos por los 85 del profesor.

Al final, el sevillano disputó la prueba final, donde tuvo que ordenar las letras para componer palabras relacionadas con la sangre. José Antonio acertó todas llevándose el bote con 169.000 euros, a lo que sumó los 5.300 euros que tenía acumulados, logrando un premio total de 174.300 euros.

Audiencias

Cifras y Letras ha cerrado octubre con una media de 531.000 espectadores y 4,2% de cuota, su mejor registro mensual.

Aitor Albizua se ha convertido en uno de los presentadores que cuenta con la confianza de Televisión Española para ponerle al frente de numerosos programas. Desde para El comodín de La 1 a para La noche del Benidorm Fest o para Telepasión, TVE ha contado con la presencia del vasco, que se ha asentado en Cifras y letras, logrando que el concurso se convierta en una alternativa a El hormiguero, La Revuelta, First dates o El intermedio. Albizua ha comentado con Supertele el éxito de Cifras y letras en La 2.

¿Te imaginabas el éxito del concurso cuando empezasteis en enero? Pues la verdad es que no. De hecho, me consta que las expectativas que se tenían eran también mucho más bajas de lo que hemos conseguido. Es cierto que todavía llevamos muy poco tiempo y la cosa se tiene que consolidar, pero yo siempre que empiezo un donde acumula proyecto lo hago ilusionado, pero prudente. La experiencia también me imagino que te hace tener siempre los pies en el suelo porque no sabes nunca lo que va a pasar con un proyecto. Ninguno de nosotros tenemos la fórmula mágica de la televisión, pero la verdad es que la sorpresa ha sido muy grata. E insisto, sigo siendo muy prudente, pero muy agradecido del cariño que estamos teniendo.

¿Has notado que has cambiado como presentador en este tiempo? Yo diría que tengo la suerte y el privilegio de que me están dejando aprender haciendo, tanto en Cifras y letras como en otros proyectos, aunque también en los anteriores. Es una evolución constante, es decir, yo soy el mismo, pero al final vas adquiriendo más experiencia en todos los sentidos. Ahora bien, tampoco ha pasado tanto tiempo, no sé si en estos meses de enero a aquí he tenido margen de cambiar algo, pero bueno, seguro que ese cariño de la gente y que el proyecto funcione, pues me da todavía más seguridad.

¿Cómo recuerdas el día del bote ganado por José Antonio? Es emocionante repartir dinero. A mí me pilló completamente desprevenido, aunque es verdad que se lo llevó un concursante que ya apuntaba maneras. Además, José Antonio es el segundo sevillano que gana el bote (el anterior fue Miguel Borrego), y se emocionó. Fue un momento que me puso la piel de gallina porque no entiendo otra manera de presentar que no sea implicándome en lo que hago, como todo el equipo. Yo el primero, que estaba ahí en plató, pero todos los que formamos el equipo Cifras y letras nos alegramos de que se llevara 169.000 euros (que con lo acumulado fueron 174.300) ¡quién los pillara!

¿Qué harías con ese dinero si te lo hubieras llevado tú? Lo ahorraría para comprarme una casa, para qué te voy a mentir. También haría algún viaje, pero no tengo ningún lugar fetiche o pendiente. Ese colchón económico serviría para vivir más tranquilo. Es que el tema de la vivienda está tan mal actualmente… hay en ciudades en las que vivir de alquiler es un auténtico robo. Te quitan un dinero de la mano ganado con tanto esfuerzo a principios de mes para que se lo quede otra persona cuando es una situación que está completamente inflada... Así que creo que lo invertiría en una casa.

Estáis aguantando muy bien el duelo con El hormiguero o La Revuelta, entre otros. La verdad es que yo soy un friki de la tele. Yo sigo todo esto, sigo todos los programas, veo La Revuelta, El hormiguero… Hay veces que, incluso, veo programas en diferido porque no me ha dado tiempo a verlos en directo. Creo que ha sido muy positivo que La Revuelta llegue a la televisión pública después de tantos ojos puestos sobre ese programa, sobre David Broncano y tantas teorías en torno a ello. Opino que se ha demostrado que se puede hacer tele de una manera diferente y además que han conseguido abrir la televisión lineal a muchísima gente que la tenía abandonada.