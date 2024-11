Melody y Sonia y Selena, las ‘reinas’ del Benidorm Fest

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Ya está en marcha la cuarta edición del Benidorm Fest, el evento donde se elegirá al o la representante de España en el próximo Festival de Eurovisión en la ciudad suiza de Basilea. Tras el éxito logrado por Chanel en 2022, el buen papel de Blanca Paloma en 2023 o el revuelo de Nebulossa en 2024, RTVE ha vuelto a apostar por este formato para la selección del artista que cantará en nombre de nuestro país en Suiza. Los 16 artistas presentaron las canciones que interpretarán a finales de enero y principios de febrero de 2025 en el Palacio de los Deportes L’Illa de Benidorm, que justo se acaban de publicar.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, comenzó el acto de presentación recordando el reciente impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, expresando su «más sentido pésame y cariño» a los familiares de las víctimas y a todos los afectados, destacando que el Benidorm Fest representa «un espacio de unidad y esperanza a través de la música». Además, Eizaguirre anunció que todo lo recaudado con la venta de entradas del Benidorn Fest irá destinado a los afectados por la DANA.

Recopilación de éxitos

Los 16 artistas mostraron su ilusión por participar en un certamen que no solo proporciona éxito al ganador, sino también a los que actúan en él, como por ejemplo Brillos platino de Almácor, que no ganó el año pasado, pero fue la sintonía de la Eurocopa en Televisión Española. Otros como SloMo de Chanel, que no paró de sonar en discotecas y chiringuitos en 2022, Nochentera de Vicco, que cautivó a miles de personas con su ritmo, convirtiéndose en uno de los temas que más sonaron en 2023, adaptando incluso la letra cuando Lali Espósito grabó una nueva versión de la canción; o Zorra de Nebulossa, que no paró de sonar en radio en 2024. Este año Sonia y Selena buscarán, no solo intentar, por segunda vez, participar en Eurovisión, sino que su tema Reinas suene tanto como el mítico Yo quiero bailar, que aún sigue siendo un éxito en discotecas y fi estas. Melody, por su parte, intentará que todo el mundo siga moviéndose al ritmo de El baile del gorila, que triunfó allá por 2001, pero también con Esa diva, la canción con la que se presenta al Benidorm Fest.