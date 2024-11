Novedades en streaming

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

'Pimpinero: Sangre y gasolina'

'Pimpinero: Sangre y gasolina'

Prime Video ‘THRILLER’ • PELÍCULA • +16. 132 min. Dir.: Andrés Baiz. Int.: Alberto Guerra, Alejandro Speitzer, Laura Osma, Juanes. Colombia. 2024. Estreno: viernes 22.

En el árido desierto fronterizo entre Colombia y Venezuela, los “pimpineros” se juegan la vida contrabandeando gasolina de un país a otro. Juan, el menor de tres hermanos involucrados en este arriesgado negocio, se ve obligado a trabajar para un rival oscuro y poderoso. Su novia, Diana, decide descubrir los secretos que rodean esta tierra sin ley, emprendiendo un peligroso viaje en busca de la verdad oculta.

La lección de piano

'La lección de piano'

Netflix DRAMA • PELÍCULA • +12. Dir.: Malcolm Washington. Int.: Samuel L. Jackson, John David Washington, Danielle Deadwyler. EE. UU. 2024. Estreno: viernes 22.

Un antiguo piano heredado se convierte en el centro de una intensa disputa entre dos hermanos en la casa de los Charles. Por un lado, el hermano ve en la venta de este objeto la oportunidad de construir una base económica sólida para la familia, mientras que la hermana se aferra al piano como el último vestigio de su herencia y se opone con vehemencia a perderlo.

My Life is Murder

'My life is Murder'

Universal+ MISTERIO • SERIE • +12. T4. 8 cap. 50 min. Dir.: Leah Purcell, Mat King. Int.: Lucy Lawless, Bernard Curry, Ebony Vagulans. Australia. 2024. Estreno: miércoles 27, a las 22.00h en Calle 13.

Alexa Crowe no puede evitar pelear la buena batalla, ya sea resolviendo asesinatos o combatiendo las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana. En esta nueva temporada regresa a su ciudad natal de Auckland, Nueva Zelanda, para reencontrarse con su hermano ex convicto. Pero esta incansable investigadora no puede evitar meter las narices en extraños casos de asesinato. Y con la ayuda de sus amigos, por descontado.