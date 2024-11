Amor incondicional en 'Renacer'

¿Qué va a pasar?

Timur intenta manipular a Bahar.

¿Qué ha pasado?

Bahar descubre que necesita un trasplante urgente para seguir viviendo.

¿Qué está pasando?

Bahar está feliz. Ha dejado atrás la enfermedad que casi le cuesta la vida y ahora tiene una nueva oportunidad por delante. La mujer está deseando salir del hospital y retomar su vida, aunque con algunos cambios, empezando por su esposo.

El hecho de que Timur se negase a donarle la médula, le ha abierto los ojos a Bahar. Este se ha dado cuenta de que ella no es una prioridad en la vida de su marido y no quiere seguir al lado de alguien que no la ama como se merece: «Estoy harta de que me traten así».

Durante su fi esta de bienvenida, Bahar da un emotivo discurso en el que deja claro que, a partir de ahora, ya no será esa mujer sumisa y complaciente. Timur y Nevra temen que el cambio de actitud de la mujer termine por afectarles. «Nadie puede predecir lo que está pasando por la mente de mi esposa. Bueno, si es que todavía puedo seguir llamándola así», le dice Timur,

angustiado, a su madre

No solo Gülçiçek, la madre de Bahar, apoya a esta última en sus ideas y planes.

También, está Evren. El médico se ha convertido en el mayor partidario de Bahar en la lucha que esta ha comenzado contra su marido y contra todos los aliados de este último. Bahar no solo le agradece Evren que le haya salvado la vida, sino, igualmente, el hecho de que le haya ofrecido su más sincera amistad sin pedirle nada a cambio.

Secretos del pasado

Dentro del triángulo amoroso formado por Regin, Timur y Bahar, emergen secretos del pasado que podrían poner en peligro, todavía más, el matrimonio de Timur y Bahar.

La semana pasada, una media de 1.200.000 espectadores (12,4 % de share) siguieron esta telenovela.

ANTENA 3, 22:40h, Lunes 25 y martes 26