Una historia de superación y empoderamiento en 'Renacer'

Para todos aquellos que estaban buscando sustituta a Hermanos tras su dilatado final, la misma cadena -Antena 3- y en el mismo horario -lunes y martes 22:45- ha traído otra serie turca que promete calar en los corazones de los espectadores: Renacer.

La nueva ficción, que ya se ha vendido a más de cincuenta países, puede presumir de ser la serie más vista de la pasada temporada en su país de origen, donde ya se ha estrenado su segunda temporada.

La primera entrega de Renacer, que se estrenó el lunes 18 de noviembre, consta de dieciseis capítulos en su formato original, con una duración de 120 minutos.

Una segunda oportunidad

Atresmedia vamos a conocer a Bahar, una mujer que abandonó su carrera como médica para dedicarse a su familia durante veinte años, mientras que su marido Timur, que también es médico, consolida su gran reputación profesional. Sin embargo, cuando una grave enfermedad pone la vida de la protagonista en peligro, descubre la traición de su marido, ya que siendo el único posible donante de hígado, se niega a salvarla. En lugar de rendirse, Bahar encuentra una segunda oportunidad gracias a un donante anónimo. A partir de entonces y dado que la tiene una segunda oportunidad, decidirá retomar las riendas de su vida. Bahar seguirá su pasión por la medicina y querrá volver a ejercer, enfrentándose con valentía a los obstáculos. Por otro lado, su marido intentará por todos los medios que ella renuncie a sus sueños y vuelva a ser ama de casa. En Renacer vamos a conocer a una mujer que, a pesar de los desafíos que le plantea la vida y su entorno, se va a mantener firme,

luchando por sus sueños y por un futuro, siempre con optimismo y esperanza.

Sus dos grandes aliados

Bahar es una mujer fuerte, pero a la vez dulce, amorosa y empática. Su vida se verá sacudida por su nueva realidad tras recuperarse de una grave enfermedad. Y es que en esta nueva etapa va a encontrarse a dos grandes aliados que le ayuden a enfrentarse a cualquier adversidad y a los obstaculos que le pondrán

su marido y su suegra.

Por un lado, el médico que la trató: Evren, que le permetirá gana la fuerza necesaria para superar la operación y retomar su pasión por la medicina. El doctor se acabará enamora de ella, no solo por su talento, sino por su pureza y su capacidad para no rendirse. Y, por otro mantiene en secreto su parentesco con Bahar, así como jeotro lado, su hijo mayor, Aziz, quien también estudia medicina en el mismo hospital pero no su relación oculta con la jefa de los residentes, y será un gran aliado.

Ejemplo de empoderamiento

Al igual que ocurre con otras series rodadas en Turquía, como Mi hija, Renacer, cuyo título original es Bahar, se ha inspirado en una serie surcoreana. En concreto, es una especie de remake de Doctora Cha, emitida en el 2023 y con mucho éxito. De hecho, el último capítulo registró casi un 20% de audiencia. Esta ficción está en la plataforma Netfllix, pero en España no puede verse aún.

Renacer pretende ser más que una historia de superación personal; es un ejemplo de empoderamiento y libertad femenina.