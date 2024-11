Cristina Porta se come a besos a Javier Ungría

El año pasado, Alba Carrillo y Jorge Pérez, tuvieron más que palabras durante la fiesta de Navidad de Mediaset. Este año, Cristina Porta y Javier Ungría les han cogido el relevo y han terminado besándose apasionadamente en otro guateque de la cadena. «Toda la noche tonteando. No paraban de buscarse y de hacerse vídeos en Instagram y al final... Hacía tiempo que no veía a dos personas comerse la boca así», aseguraba un testigo, quien afirmó que les daba absolutamente igual la fiesta: «Se morrearon como si no hubiese un mañana».