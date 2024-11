El relato definitivo sobre “la manguera de Cantora”

Muchos han hablado sobre el manguerazo de Kiko Rivera a su hermana cuando descubrió que había perdido la virginidad. Y para zanjar la polémica, Isa Pantoja ha vuelto a ¡De viernes! para dar su versión.

Crueles amenazas

Isa asegura que, después de que Isabel Pantoja descubriese que escondía un

móvil y que había estado en casa con un chico manteniendo relaciones sexuales, su madre le cortó el pelo con unas tijeras de cocina a modo de castigo. Todo esto ocurrió delante de una amiga de la tonadillera y su hermano Agustín, mientras Isabel le gritaba a su hija «¡te voy a devolver a Perú!»

Desnuda y humillada

Isa se encerró en el baño suplicándole a su madre que no le hiciese nada más. Pero no consiguió zafarse de su hermano, quien según ella, «empezó a zarandear la puerta y yo decido quitar el pestillo, mi hermano abre y directamente me da una bofetada. Yo no me intento suicidar en ningún momento, como él ha contado». Justo después del bofetón, llegó la manguera: «Kiko desenrolla la manguera y yo me quedo en sujetador y en bragas. Mi madre le dice “yo no puedo ver esto” y mi hermano le dice “pues vete” y mi madre se va, me deja allí sola. Entonces yo le grito “dijiste que siempre estarías cuidándome”».