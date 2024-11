Jorge Javier Vázquez arremete contra Pablo Motos y respalda a David Broncano

Jorge Javier Vázquez no ha dejado dudas sobre su postura en el enfrentamiento mediático entre David Broncano y Pablo Motos. El presentador ha mostrado un apoyo firme a Broncano, quien recientemente denunció presiones desde El Hormiguero para evitar que ciertos invitados visiten La Revuelta antes de pasar por el programa de Antena 3.

Desde su blog, Jorge Javier ha criticado a Pablo Motos, recordando la falta de empatía mostrada cuando su programa Cuentos Chinos fue retirado de la parrilla. “No pudo disimular su desprecio porque alguien intentó competir en una franja que cree suya por derecho divino”, escribió Jorge, subrayando lo que considera un exceso de territorialidad por parte de Motos.

Además, el presentador de Gran Hermano VIP mencionó que Motos, tiempo atrás, decidió no invitarlo a El Hormiguero por no "encajar en el perfil del programa". Jorge cuestionó esta decisión al señalar que por el espacio han pasado personas con declaraciones homófobas, racistas y xenófobas. Según él, Motos no solo tolera estos discursos, sino que en ocasiones los alienta, calificándolo de "cómplice".

En su análisis, Jorge Javier también cargó contra el equipo de colaboradores del programa, calificándolos de “gentucilla de dudosa calaña” y asegurando que no merecen espacio en televisión. Además, aplaudió las declaraciones de antiguos integrantes de El Hormiguero, como Raquel Martos y Jandro, quienes se posicionaron a favor de Broncano.

Pablo Motos

El catalán también señaló el egocentrismo de Motos y su falta de generosidad con otros profesionales. “Conozco a pocos compañeros tan poco generosos como él”, afirmó Jorge, dejando claro que considera su actitud perjudicial para el medio.

Jorge Javier cree que David Broncano representa una opción más fresca y moderna para el público. Destacó la química del equipo de La Resistencia, señalando que se siente más identificado con su estilo que con el de Motos. Según él, “Broncano conecta mejor con las nuevas generaciones, algo que Motos no ha logrado entender”.

Finalmente, Jorge lanzó una crítica a lo que considera una obsesión de Motos por el éxito y el control, acusándolo de temer perder su lugar en televisión. “Está podrido de millones, pero tiene miedo de perder privilegios que consiguió fácilmente”, concluyó, reforzando su apoyo a David Broncano como el claro vencedor de esta disputa televisiva.