Motos no es el único con 'malas artes': Jesús Cintora habla de vetos y presiones de Ferreras

Pablo Motos ha respondido al robo de invitados que sufrió David Broncano en La Resistencia, pero Jesús Cintora ha querido sumar su voz a la polémica. El periodista mostró su apoyo a Broncano y aprovechó para denunciar lo que califica como estrategias sucias en la televisión, calculando en experiencias propias.

En su canal de YouTube, Cintora no dudó en señalar a Antonio García Ferreras como responsable de prácticas similares. Según su testimonio, estas maniobras buscaban impedir la participación de ciertos invitados en sus programas, una situación que también enfrentaron otros comunicadores como Pablo Motos y Broncano. "Lo cuento para que sepan las malas artes que utilizan algunos", afirmó el periodista, dejando claro que estas prácticas no son casos aislados.

Antonio García FerrerasAtresmedia

Cintora detalló que vivió situaciones de presión en programas como Las Mañanas de Cuatro y Las Cosas Claras de TVE. Uno de los ejemplos que mencionó fue el de Miguel Ángel Revilla, quien, según él, recibió reprimendas por acudir a su espacio, lo que habría afectado su aparición en programas como El Hormiguero. También mencionó a Javier Aroca, quien habría sido vetado de su programa debido a estas tácticas. "Se hicieron llamadas para evitar que apareciera en mi programa", aseguró Cintora.

Otro caso destacado fue el de Xavier Sardà, quien inicialmente había confirmado su participación en uno de los programas de Cintora, pero finalmente declinó tras, presuntamente, recibir presiones de la empresa de Ferreras. "Me dio su palabra, pero al ver el anuncio de su participación, recibió presiones para que no asistiera", relató el periodista.

Además, Cintora denunció que políticos del PP durante la etapa de Pablo Casado también evitaron asistir a sus programas para no incomodar a Ferreras. "No querían venir para no molestar. Lo que me parece fuerte no es competir por un invitado, sino amenazar y castigar a quien participe en el programa del otro", criticó.

Estas declaraciones reavivan el debate sobre la ética en la competencia televisiva, dejando al descubierto una cara menos visible del medio.