‘Mamen Mayo’, humor y mediación

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

En una era donde los dramas, thrillers y true crimes están de moda, SkyShowtime lanza Mamen Mayo, una serie que vio la luz el 18 de noviembre en la plataforma y que está protagonizada por Sílvia Abril (Alimañas), junto con Pablo Capuz (Merlí. Sapere Aude), Mona Martínez (La novia gitana) y Clara Sans (Cardo).

Esta producción de Nostromo Pictures en asociación con SkyShowtime ha sido creada por Eduard Sola, quien además es showrunner junto a Miguel Ángel Faura. Es corta, peculiar y concentrada, una serie que combina la comedia con el ‘drama’ familiar. Cada episodio seguirá a la mediadora de herencias Mamen Mayo y su equipo de mediación en su intento por resolver los conflictos de

intereses surgidos dentro de familias envueltas en disputas por herencias.

Mediadoras y herencias en Mamen Mayo

Las discusiones por temas de herencias están a la orden del día, y esta serie las representa muy bien en cada uno de sus capítulos. Mamen se apoya en su desbordante inteligencia emocional para leer el drama (y la herida) de quien se esconde tras cada uno de los integrantes de las historias a las que se enfrenta. Todo ello, apoyada en un equipo que completa las tramas subyacentes y que añaden emoción, vida y claroscuros a la historia central.

Por un lado, está David Faura (Pablo Capuz) el ayudante de Mamen carente de experiencia, Clara Codina (Clara Sans) como la abogada joven considerada

“la mejor de su promoción” (y una joya de la interpretación por descubrir), Sebastiana (Mona Martínez), la tasadora distante, especialista en todo tipo de propiedades.

Mamen Mayo también cuenta con la participación de Óscar de la Fuente, Francisco Reyes, Javier Pereira, y Toni Acosta quien interpreta a Rebeca Mayo, hermana de Mamen.

Drama y comedia, el todo en uno

La serie se hace muy corta. Tan solo consta de ocho episodios de 30 minutos. Algo a resaltar es que aborda temas como la codicia, el poder, y las dinámicas familiares desde una perspectiva tanto humorística como crítica. Esto hará que conecte con un público que entiende y se identifica con los dramas familiares (que no son pocos).

Además, el combo de comedia y drama con un enfoque en la mediación de conflictos es algo novedoso que no está demasiado explorado (y mucho menos en series).

Entrevista a Sílvia Abril

«El humor es una herramienta maravillosa en todos los sentidos»

Una producción divertida y dramática a partes iguales.

No importa si está en el teatro, en televisión o en cine; Sílvia Abril siempre logra arrancarnos una carcajada. Con su sentido del humor irreverente y su capacidad para transformarse en los personajes más delirantes, Sílvia se ha convertido en una de las actrices más queridas y versátiles de nuestro país, que ahora da voz a la nueva serie del momento. Hablamos con ella sobre los desafíos de interpretar a Mamen Mayo.

Acabas de estrenar la serie Mamen Mayo, ¿cómo recibiste el proyecto?

El amor a primera vista también existe en proyectos laborales. Fue leer el guión y decir “esta serie está hecha para mí”. Me encanta cómo está escrito, me encanta el ritmo, me encantan los personajes, me encanta el personaje que me proponen…

Herencias, testamentos… La serie habla de temas serios, pero siempre con un toque de humor. ¿Es la forma de hacerlo?

El humor es una herramienta maravillosa en todos los ámbitos de la vida. De hecho, es mi leitmotiv, mi modus operandi en el mundo para lidiar con el día a día. Yo creo que la comedia siempre acaba siendo el mejor medio de transporte para lidiar con las emociones y con los momentos delicados.

¿Cuál dirías que es la característica que compartes con la protagonista?

El humor, por supuesto; pero también que somos dos mujeres todoterreno a las que no se nos caen los anillos y no nos asusta nada.

En la serie podemos apreciar las diferencias entre generaciones. Tu personaje lidia con un equipo muy joven... ¿Cómo se logra no sentir que te quedas atrás?

Se tiene que estar dispuesta a aprender. Los jóvenes tienen que estar dispuestos a aprender de los veteranos y los veteranos de los jóvenes. De hecho, en la serie, Mamen es quien protege bajo su ala protectora a su mano derecha, David, un joven al que su padre no aprecia mucho. Lo que ella quiere es salvarlo, y ellos, a su vez, le enseñan a usar bien expresiones modernas.

Ahora mismo lo que predomina en las plataformas son los thrillers, dramas o el true crime. ¿Una serie divertida llega en buen momento?

Sí, porque la comedia es necesaria y porque esta serie trata algo que en España ocurre a diario: las herencias. Hay drama, porque lo hay, pero con su toque cómico viene que ni pintada.

Con el paso de los años, ¿te cuesta más enamorarte de los guiones?

No es que cueste más, es que, cuando ya te has leído tantos como yo, empiezas a desarrollar una especie de olfato. Sabes qué te va a gustar, qué no y si tiene algo especial. Luego ya que funcione es otra cosa.