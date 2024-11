¡Última oportunidad para verlas!

'Aquí no hay quien viva'

Este último mes del año dicen adiós de las plataformas unas cuantas series que, si aún no lo has hecho, vale mucho la pena ver. Antes de que desaparezcan de las plataformas de streaming, atento a estas diez series que abarcan todos los géneros. ¿Quieres reír a carcajadas con una comedia romántica que también te haga suspirar? ¿Prefieres sumergirte en un crimen que te mantenga en tensión hasta resolverse? ¿O quizás buscas una serie de época con vestidos exuberantes y tramas apasionantes? No pierdas de vista estas joyas audiovisuales que te cautivarán desde el primer episodio.

'Aquí no hay quien viva'

Plataforma: MAX.

MAX. Año: 2003.

2003. Género y subgéneros: Comedia y romance.

Comedia y romance. Hasta cuándo se puede ver: 31 de diciembre.

¿De qué va?: Roberto y Lucia se mudan a un nuevo piso sin saber los vecinos que van a tener. Estos son un tanto extraños, pero esta convivencia crea esta serie española tan divertida que no podrás dejar de ver.

También la puedes ver en: Netflix, Skyshowtime, Atresplayer y Movistar+.

'Operación Éxtasis'

Plataforma : Netflix.

: Netflix. Año : 2019.

: 2019. Género y subgéneros : Crimen, drama, misterio y suspense.

: Crimen, drama, misterio y suspense. Hasta cuándo se puede ver: 9 de enero.

¿De qué va?: Esta serie inspirada en hechos reales, trata la historia de dos agentes encubiertos que deciden infiltrarse en la operación de un traficante. Para no ser descubiertos, se hacen pasar por una pareja.

'Claws'

Plataforma: Max.

Max. Año: 2017.

2017. Género y subgénero: Drama, comedia y crimen.

Drama, comedia y crimen. Hasta cuándo se puede ver: 18 de diciembre.

¿De qué va?: Esta serie sucede en el condado de Manatee, Florida, en concreto en el salón de belleza ‘Nail Artisan’. La dueña del salón, Desna, junto a sus cuatro manicuristas, en la situación de una economía baja, deberán enfrentarse a sus caóticas, dramáticas y peligrosas vidas.

'Sherlock'

Plataforma: MAX.

MAX. Año: 2010.

2010. Género: Crimen, drama, misterio y suspense.

Crimen, drama, misterio y suspense. Hasta cuándo se puede ver: 30 de diciembre.

¿De qué va?: De las historias de Arthur Conan Doyle obtenemos esta serie dónde podremos ver a Sherlock Holmes y John H. Watson resolviendo brutales crímenes que suceden en la ciudad de Londres.