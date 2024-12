David Broncano y Laura Yustres Vélez, conocida como Lalachus, han sido elegidos para dar la bienvenida al 2024 como presentadores de las Campanadas en RTVE. Esta elección no solo promete competir con las tradicionales parejas de otras cadenas, como Cristina Pedroche y Alberto Chicote, sino que también ha generado polémica debido a los ataques en redes hacia Lalachus. Los comentarios ofensivos han puesto de manifiesto el problema de la gordofobia y el machismo en la sociedad actual.

Desde el anuncio, Lalachus ha recibido críticas centradas en su peso, con comentarios tan hirientes como sugerir que sería la primera vez que comería fruta o que el presupuesto de RTVE se destinaría a su catering. Otros usuarios han recurrido a comparaciones degradantes, insinuando que su aspecto físico afectaría la presentación. Estas burlas han sido denunciadas como delitos de odio, una clara señal de que la gordofobia sigue siendo un problema social grave.

La humorista no se ha quedado callada y, en su programa La Revuelta, respondió con humor a las críticas: "He llorado mucho, pero demasiado preocupada está la gente pensando que el balcón se va a caer por mi peso. ¡Anda ya, por favor!". Lalachus también demostró su temple al bromear sobre las críticas: "Tengo el papo gordo, por donde me he pasado todas estas tonterías". A pesar de los ataques, dejó claro que se siente orgullosa y agradecida por la oportunidad.

Broncano y Lalachus

El presidente de RTVE, José Pablo López, también ha alzado la voz, señalando que las críticas hacia Lalachus no solo son gordofóbicas, sino también machistas. "¿Alguien recuerda alguna crítica sobre el peso de Alberto Chicote o Ibai Llanos al presentar las Campanadas? Esto es puro machismo", afirmó. Estas palabras subrayan la doble vara de medir a la que muchas mujeres son sometidas en la televisión.

A pesar de los obstáculos, Lalachus y Broncano están listos para brillar en la última noche del año, demostrando que el talento y la actitud son más fuertes que cualquier crítica.