Bárbara Rey: los oscuros deseos del Rey, malos tratos y un intento de asesinato

Bárbara Rey ha vuelto a acaparar titulares tras una extensa entrevista en la que repasó episodios desconocidos de su vida. Durante más de 20 horas, la exvedette conversó con Santi Acosta, dejando al descubierto detalles sobre su relación con el rey emérito y los intentos de acallarla por poseer material comprometedor.

La expectación era máxima. Cada palabra de Bárbara fue analizada al milímetro, tanto por el público como por los abogados de Juan Carlos I, que vigilan cualquier declaración que pueda comprometer al exmonarca. Pero ella no se contuvo y narró todo sin reservas: desde los regalos iniciales hasta los chantajes y supuestos intentos de asesinato.

Según relató Bárbara, su relación con el rey emérito careció de romance. "No era generoso ni detallista. En el primer encuentro, simplemente me llevó a una habitación y satisfizo sus deseos", explicó. También recordó un episodio en el que necesitó dinero para el tratamiento de su hermana enferma. "Después de estar juntos, me dejó 500.000 pesetas en la mesilla. Me trataba como a una prostituta".

La exvedette también habló sobre los malos tratos sufridos durante su matrimonio con Ángel Cristo y cómo el emérito, pese a saber lo que ocurría, nunca intervino. "Le contaba todo y nunca dijo nada. Parecía normal para él", confesó Bárbara, quien decidió retomar su relación con el rey tras separarse.

Otro de los puntos destacados de su testimonio fue sobre la reina Sofía. Bárbara asegura que la reina sabía de las infidelidades de su esposo pero optó por guardar silencio. "Habló conmigo en una recepción. Fue amable, incluso se interesó por mis hijos. Pero estoy segura de que sabía cómo era él", afirmó.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Bárbara reveló que intentaron matarla. Según su relato, manipularon su coche para provocar un accidente. "Se bloqueó solo en una gasolinera. Fue un milagro", declaró, visiblemente emocionada.

La vedette también expuso los obstáculos que enfrentó en su carrera. Señaló al rey como responsable de frenar algunos de sus proyectos televisivos. "Pedí ayuda para un casting, pero luego descubrí que fue él quien no quiso que triunfara", contó.

A pesar de todo, Bárbara asegura que volvería a actuar de la misma manera si tuviera la oportunidad. "Luché por mis hijos y por salir adelante. Eso nunca lo voy a lamentar", concluyó con firmeza.