Las palabras de Terelu Campos tras el nacimiento de su nieto Carlo

Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, ha dado la bienvenida a su primogénito, un bebé llamado Carlo, siguiendo una tradición familiar paterna. La llegada del pequeño el pasado 6 de diciembre ha llenado de felicidad a toda la familia. Terelu, emocionada por este nuevo rol como abuela, compartió sus sentimientos y algunos detalles del nacimiento durante una intervención en el programa De viernes.

"Gracias a Dios, están todos bien", aseguró Terelu al ser consultada por el estado de su hija, el bebé y Carlo Costanzia Jr., pareja de Alejandra. La colaboradora explicó que ha respetado el espacio de los nuevos padres: "Estoy aquí para apoyar, no para ser una carga".

Desde el primer momento, Terelu supo que su nieto llevaría el nombre Carlo, una decisión que le pareció excelente: "Soy muy de tradiciones familiares y respeto mucho esa continuidad". Además, destacó el compromiso de Alejandra y Carlo como pareja, calificando su relación como un "tándem de amor y compañerismo".

Aunque Terelu no quiso entrar en detalles sobre el parto, dejó claro que prefiere que sea su hija quien comparta esa experiencia: "Ese momento le pertenece a ella, no sería correcto arrebatárselo".

Terelu no ocultó su debilidad por Alejandra. Al entrar a la habitación del hospital, lo primero que hizo fue asegurarse de que su hija estuviera bien: "Amo a mi nieto, pero mi prioridad siempre será Alejandra. Es mi mayor debilidad".

Respecto a las visitas al hospital, Terelu mencionó que no coincidió con Mar Flores, abuela paterna del pequeño, aclarando que no hubo ninguna razón especial para ello: "Simplemente, no estuvimos allí al mismo tiempo".

La familia Campos comienza una nueva etapa llena de ilusión, con la llegada del pequeño Carlo como el centro de su felicidad. Terelu, emocionada por este momento, dejó claro que está dispuesta a disfrutar al máximo de su nuevo rol como abuela, apoyando siempre a Alejandra en este camino.