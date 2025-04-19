Pilar Rubio, ganadora de ‘Maestros de la costura Celebrity’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Perseverante, autoexigente, resolutiva y comprometida. Así fue Pilar Rubio en su paso por Maestros de la costura Celebrity. La noche del miércoles se convirtió en la ganadora de la primera edición del programa ante casi 2,3 millones de espectadores únicos. Tras un camino repleto de desafíos y de emociones, Carmen Farala y Rubio llegaron a la final. La ganadora presentó un sofisticado vestido de tres piezas inspirado en la alta costura, que simula una mujer desvistiéndose, con un cuerpo de tul, una red de cristales y un vestido de raso que cae por la piel. Los jueces se decantaron por el diseño de la presentadora, que recibió como premio el Maniquí de Cristal, donando el maletín de 50.000 euros a la ONG Debra Piel de Mariposa. “Me gusta coser para mí, pero también sigo diseñando para mi línea de bañadores y de ropa deportiva”, señaló Pilar Rubio.