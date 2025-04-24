Núria Marín, semifinalista de ‘Cuina com puguis’, hoy en TV3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Cuina com puguis de TV3 emite esta noche (22.45) las semifinales, en dos sesiones (la primera a las 22.45 y la segunda a partir de las 23.35), de este concurso de cocina en el que participa la periodista aranesa Núria Marín, que competirá en la segunda semifinal para ser el mejor en las cocinas, junto con la también periodista Laura Fa, el cantante Lildami y el creador de contenido Pau Joanmiquel. De la misma manera, la primera tanda de esta ronda final (22.45) enfrentará al periodista Gerard Romero, la presentadora e influencer Laura Escanes, la cantante Sofia Coll y el actor barcelonés Roger Coma. Los ocho participantes prepararán varias recetas propuestas por el presentador del espacio, Marc Ribas, pero sabiendo que deberán lidiar con diferentes pruebas y obstáculos que, a medida que avancen los minutos, les van a dificultar el cocinado.