Lleida Televisió emite en directo la celebración de la Batalla de Flors

Lleida Televisió emite hoy, a las 18.00, la Batalla de Flors, uno de los actos más clásicos y queridos de la Festa Major de Lleida. La tarde del día de Sant Anastasi, esta batalla festiva, que este año cambiará excepcionalmente de ubicación a la rambla Doctora Castells, reúne diferentes carrozas de entidades y comparsas, grupos de animación y música. Todos ellos están encabezados por el Marraco, los gigantes y los cabezudos para dar las habituales tres vueltas al circuito y llenarlo todo de confeti, color y fiesta. Lleida Televisió ha estrenado con motivo de la Festa Major un vídeo con el Marraco como protagonista. Hecho con inteligencia artificial, en él se muestra cómo el Marraco sale enfadado de la cueva, pero cambia de humor cuando se ve rodeado del ambiente festivo de la ciudad. Puede verse en los espacios publicitarios de Lleida Televisió y sus redes sociales.