Melody, que no parte entre las favoritas, compite hoy en Eurovisión

La representante de RTVE en la 69ª edición del Festival de Eurovisión, Melody, actuará hoy con Esa diva en la sexta posición de la final, que emite La 1 a partir de las 21.00 y que abre Noruega y cierra Albania. La polémica actuación de Israel será la cuarta, después de clasificarse en la segunda semifinal. “Este año, RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000, entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas”, señaló el jueves Tony Aguilar. La realización silenció el sonido ambiente para que no se colaran los posibles abucheos del público. Suiza, el país anfitrión, es el favorito en las apuestas para hacerse con el triunfo. Por su parte, Melody empezó la semana en las últimas posiciones y ha ido escalando hasta cerca de los primeros puestos.