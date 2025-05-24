MÚSICA
Eurovisión revisará el televoto y la publicidad tras la polémica con Israel
Eurovisión estudiará la actual política de permitir hasta 20 televotos por persona, así como las campañas de publicidad de los participantes, después de la polémica con Israel. Frente a las peticiones de auditar el televoto presentadas por televisiones públicas como RTVE, VRT de Bélgica y varias de países escandinavos, el director del festival, Martin Green, manifestó sobre el sistema que “más de 60 personas en Colonia (Alemania) y otras en Viena y Ámsterdam supervisan el proceso de votación en cada país, manteniendo contacto directo con los socios de telecomunicaciones y radiodifusión en todo el mundo”, aseguró Green. Mientras, Melody, que ayer lanzó su nuevo tema Apagón, ofrecerá el lunes a las 16.00 una rueda de prensa en la sede de Televisión Española de Prado del Rey, a pesar de que en el programa La familia de la tele se dijo que sería el martes.