Eurovisión revisará el televoto y la publicidad tras la polémica con Israel

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Eurovisión estudiará la actual política de permitir hasta 20 televotos por persona, así como las campañas de publicidad de los participantes, después de la polémica con Israel. Frente a las peticiones de auditar el televoto presentadas por televisiones públicas como RTVE, VRT de Bélgica y varias de países escandinavos, el director del festival, Martin Green, manifestó sobre el sistema que “más de 60 personas en Colonia (Alemania) y otras en Viena y Ámsterdam supervisan el proceso de votación en cada país, manteniendo contacto directo con los socios de telecomunicaciones y radiodifusión en todo el mundo”, aseguró Green. Mientras, Melody, que ayer lanzó su nuevo tema Apagón, ofrecerá el lunes a las 16.00 una rueda de prensa en la sede de Televisión Española de Prado del Rey, a pesar de que en el programa La familia de la tele se dijo que sería el martes.