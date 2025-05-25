‘30 minuts’ trata la moda y los efectos nocivos del nuevo tabaquismo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El reportaje El nou tabaquisme, que emite TV3 a las 22.00 en 30 minuts, analiza el impacto de la aparición de nuevos productos que sustituyen a los cigarrillos tradicionales en los hábitos de consumo y en la salud. La industria tabacalera reconoce que fumar tabaco es peligroso, pero ya ha puesto en el mercado unos sustitutivos: el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina. Los nuevos productos de nicotina tienen una regulación más laxa que el tabaco y están diseñados con colores y olores que son un reclamo para los jóvenes. 30 minuts se ha desplazado a Suecia para descubrir el último invento: las bolsas de nicotina que se ponen en la encía, un producto adictivo que ya ha llegado a Catalunya. Mientras, 60 minuts del Canal 33 emite a las 23.00 El nostre pare, el venjador dels nazis, un reportaje sobre la doble vida de Boris Green en Australia.