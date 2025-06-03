TV3 recuerda el accidente más grave de la historia del automovilismo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La legendaria carrera de las 24 Horas de Le Mans, en Francia, vivió en 1955 una pesadilla cuando el Mercedes de Pierre Levegh chocó con un Austin Healey y voló hacia las atestadas gradas del circuito. Además del piloto, murieron otras 82 personas y hubo más de 120 heridos. Aún hoy se considera la tragedia más grave de la historia del automovilismo. Le Mans, la tragèdia del 55, el documental de Nits sense ficció de TV3 hoy a las 22.05, investiga el accidente, que aún tiene respuestas pendientes, en recuerdo de las víctimas. El director del reportaje, Emmanuel Reyé, creció en una de estas familias marcadas por la tragedia pues perdió a dos de sus tíos, e intenta descubrir por qué hay tanto secretismo sobre los hechos, en los que intervinieron intereses económicos y políticos. No hubo responsables y, por lo tanto, se procedió al sobreseimiento del caso.