Jordi Hurtado deja 'Saber y ganar'... los fines de semana: "Tengo ganas de un poquito de descanso"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Jordi Hurtado, el emblemático rostro de 'Saber y Ganar', dejará de presentar el programa los fines de semana a partir de septiembre, cediendo el testigo a Rodrigo Vázquez, actual conductor de 'El Cazador'. La noticia ha sido anunciada este jueves por RTVE en una rueda de prensa celebrada en Torrespaña, donde el veterano presentador ha manifestado su deseo de "tener un poquito de descanso" tras 28 años al frente del popular concurso cultural.

Durante el acto, que ha contado con la presencia de María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y de Anaïs y Abigail Schaaff, codirectoras del programa, Hurtado ha explicado que fue él mismo quien propuso este cambio para los fines de semana. "Es simplemente bajar un poquito la intensidad", ha señalado el presentador catalán, quien ha reconocido que "son muchas horas de grabación" y "muchos años sin fines de semana".

"Tengo a familia ya desesperada, que todos los sábados y domingos te los pasas ahí con los concursantes", ha confesado Hurtado, destacando que actualmente "hay más locura" en el programa y "una capacidad de trabajo inmensa". El presentador ha indicado que puede llegar a dedicar hasta dos horas para grabar un programa de 45 minutos. "Es muy intenso", ha subrayado, aunque ha dejado claro que no se plantea la jubilación.

Un plató renovado y nuevo presentador para los fines de semana

A partir del 1 de septiembre, 'Saber y Ganar' estrenará un decorado "más luminoso" y una renovada imagen gráfica. Hurtado ha adelantado que el primer programa con el nuevo plató será "especial" y ha expresado su satisfacción por poder "permanecer como presentador de un formato cultural de entretenimiento, que llega a todo el mundo" y que constituye "una gran marca de televisión pública".

Respecto a su relación con Rodrigo Vázquez, Hurtado ha asegurado que mantiene "muy buena relación" con su compañero, a quien considera un "gran" profesional que "domina perfectamente el género" y que es "ideal" para el programa porque "lo tiene todo". Entre bromas, ha revelado su secreto para mantener su característica imagen juvenil: "Es chocolate. Pero negro, negro, negro".

Rodrigo Vázquez afronta el reto con ilusión

Por su parte, el presentador gallego se ha mostrado "ilusionado" ante este nuevo desafío profesional, afirmando que para él este proyecto es "todo un lujo". Vázquez ha agradecido a RTVE la confianza depositada en él y ha reconocido que su gran reto a nivel personal es "aprender" y no tanto ganar. "Tener un espejo tan cercano aquí, de la talla de Jordi, también inspira", ha manifestado el conductor de 'El Cazador', quien ya ha comenzado a visionar programas de 'Saber y Ganar' para prepararse.

Anaïs Schaaff ha destacado que Hurtado y Vázquez forman un tándem "maravilloso" y ha anunciado que habrá modificaciones en el concurso durante los fines de semana para que Rodrigo "haga suyo el formato" y "no se sienta que está de sustituto", permitiéndole aportar "su personalidad".

Una trayectoria de récord en la televisión española

El concurso cultural de La 2, que comenzó sus emisiones el 17 de febrero de 1997, es actualmente el más veterano de la televisión en España. Jordi Hurtado ha recordado con "ilusión" aquel primer programa y ha mencionado que esta semana de junio se cumplen 40 años de su primer espacio en el Estudio 1 del centro de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Cuando le han preguntado si ha aprendido mucho durante estas casi tres décadas al frente del programa, Hurtado ha confesado que sí, ya que trabaja con cosas "muy interesantes", con "conocimiento" y con "cultura". Sin embargo, descarta verse como concursante: "No. Yo quiero estar siempre del otro lado. Yo no juego al Trivial. Sería repelente", ha sentenciado con su característico sentido del humor.