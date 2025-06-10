Los peligros de compartir fotos de los hijos en redes sociales, en TV3

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Infància sobreexposada, documental que ofrece esta noche a las 22.05 el programa Nits sense ficció de TV3, expone los peligros del sharenting, que van desde la difusión de imágenes para las comunidades pedófilas hasta suplantaciones de identidad, la creación de pornografía infantil con inteligencia artificial, el ciberacoso y la vulneración del derecho a la privacidad de los menores. Publicar imágenes de los hijos en las redes sociales es una práctica habitual, ya que casi el 90% de las familias admiten hacerlo cada mes. De hecho, los estudios muestran que el 23% de los niños tienen presencia online antes de nacer porque sus padres publican imágenes de las ecografías. Este porcentaje se dispara hasta el 81% antes de que cumplan los 6 meses. Después, Nits sense ficció emite La trampa del clic, un documental sobre el lado oscuro de la publicidad en internet.