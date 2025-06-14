ENTREVISTAS
‘Col·lapse’ recibe esta noche la visita del President Salvador Illa
El programa Col·lapse de TV3 recibe hoy (22.09) la visita del President de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que responderá a las preguntas de Ricard Ustrell, quien viajó hasta Japón para conversar juntos sobre la actualidad política y su situación desde que fue investido como presidente.
También pasarán por el programa el publicista catalán Lluís Bassat, fundador de la agencia Bassat & Asociados en 1975, quien a su vez es conocido como coleccionista de arte y por haberse presentado a las elecciones a la presidencia del Futbol Club Barcelona en los años 2000 y 2003. El cantautor, actor y escritor Albert Pla será entrevistado por Ustrell, que entablará conversación en la parte final del programa con Las Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa, especialistas de la prensa del corazón y su correspondiente cobertura.