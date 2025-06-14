‘Col·lapse’ recibe esta noche la visita del President Salvador Illa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa Col·lapse de TV3 recibe hoy (22.09) la visita del President de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que responderá a las preguntas de Ricard Ustrell, quien viajó hasta Japón para conversar juntos sobre la actualidad política y su situación desde que fue investido como presidente.

También pasarán por el programa el publicista catalán Lluís Bassat, fundador de la agencia Bassat & Asociados en 1975, quien a su vez es conocido como coleccionista de arte y por haberse presentado a las elecciones a la presidencia del Futbol Club Barcelona en los años 2000 y 2003. El cantautor, actor y escritor Albert Pla será entrevistado por Ustrell, que entablará conversación en la parte final del programa con Las Mamarazzis, Lorena Vázquez y Laura Fa, especialistas de la prensa del corazón y su correspondiente cobertura.