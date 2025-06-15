SOCIEDAD
TV3 aborda el gran impacto de PortAventura World
El programa 30 minuts de TV3 emite esta noche (22.05) el reportaje PortAventura, més enllà de l’atracció con motivo del 30 aniversario de este parque temático, que es toda una referencia a nivel mundial, y el segundo destino turístico más escogido durante los periodos vacacionales, y la atracción más visitada de Catalunya tras la Sagrada Família, el monestir de Montserrat o el Museu del Barça. El trabajo también recuerda los orígenes de PortAventura, que fue inaugurado en 1995, y forma parte del centro recreativo turístico de Salou y Vila-seca (Tarragona).
Por su parte, 60 minuts presenta el documental Ucraïna: Sobre la pista dels botxins. Se trata de un programa que hace un resumen de la guerra en este país, poniendo el foco en el conflicto con Rusia y las consecuencias derivadas de esta compleja situación.