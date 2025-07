‘First dates’ salta a Telecinco tras el fin de ‘El verano de las tentaciones’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Telecinco ha decidido retirar El verano de las tentaciones de la noche del jueves tras sus malas audiencias. La cadena de Mediaset apostó para el access prime time por este espacio, que recuperaba los momentos más icónicos de las varias ediciones del reality. Sin embargo, el refrito no ha conseguido enganchar a la audiencia. El grupo media de Fuencarral decidió el viernes que First dates saltará de Cuatro a Telecinco desde hoy lunes y el dating show se reformulará durante el verano bajo el nombre de First dates summer resort. Tras estos especiales, Telecinco continuará emitiendo nuevas entregas del programa de lunes a jueves. Mientras tanto, Cuatro ofrecerá entregas repetidas de Viajeros Cuatro en el horario que hasta ahora ocupaba First dates. El formato, que tiene buenos datos, también se emite, con reposiciones, durante los fines de semana.