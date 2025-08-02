Telecinco opta por ‘Universo Calleja’ para suplir el vacío de ‘Socialité’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Telecinco ha apostado por recuperar Universo Calleja para sustituir a Socialité, programa que estaba presentado por María Verdoy y Antonio Santana, y que llegó a su final el 27 de julio, por lo que Mediaset tenía un hueco libre por ocupar los fines de semana. De esta manera, el formato presentado por Jesús Calleja tendrá una reposición tras su estreno en primavera. La premisa de este proyecto es llevar a un grupo de famosos a vivir experiencias que nunca antes hayan vivido en diferentes países. En un primer viaje, Calleja se llevó a Sandra Barneda, Carlos Latre, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Omar Montes y a The Grefg a Nepal. En el segundo, el aventurero leonés tuvo como compañeros a José Mota, Santiago Segura, David Bisbal, Laura Escanes, Mercedes Milá, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda y Rosanna Zanetti en Egipto.