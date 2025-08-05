3CAT prepara la nueva temporada con cambios en las corresponsalías

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

3CAT ha anunciado cambios en sus corresponsalías para la próxima temporada. Entre ellos el traslado de Oriol Serra de Alemania a Estados Unidos. El periodista de Catalunya Ràdio suplirá en Washington a Francesc Garriga, que será el nuevo presentador de La tarda de Catalunya Ràdio. El anuncio de la nueva asignación en Berlín está previsto para septiembre.

Pero no es el único traslado. Coia Ballesté vuelve a casa después de cuatro años como corresponsal en Londres de TV3 y CatRàdio y será la responsable de la delegación de Tarragona, cargo que ya ejerció de 2015 a 2021. Además, Joan Raventós también deja Bruselas y regresa a Barcelona para ser el editor y copresentador del Telenotícies del fin de semana junto a Júlia López. Su plaza la ocupa Pilar Abril, parte del área de economía de los informativos de TV3 desde hace 18 años.