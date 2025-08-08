ACTUALIDAD
“El éxito es como los pedos”, señala José López sobre ‘Mañaneros 360’
“Me he acordado de una frase que, aunque escatológica, sintetiza en buena parte la fijación con este programa que se ha desarrollado en los últimos meses: El éxito es como los pedos, a la gente le molesta cuando no es suyo”, publicó el miércoles en X el presidente de RTVE, José Pablo López, en relación al crecimiento de audiencia de Mañaneros 360. Presentado por Javier Ruiz y Adela González ha pasado de tener una cuota mensual de 8,8% en abril a un máximo de 13,1% en julio. El tándem junto a La mañana de La 1 de Silvia Intxaurrondo ha convertido a La 1 en líder de la mañana, superando a Joaquín Prat en Telecinco. López también aplaudió los resultados de los informativos territoriales y la buena salud de La 2. La segunda cadena de RTVE planea recuperar sus informativos y reforzar sus mañanas con un espacio en directo.