Lleida Televisió ofrece el concurso de ‘gossos d’atura’ de Llavorsí

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrece hoy a las 15.30, con la narración de Aleix Bergés, la 37 edición del concurso de gossos d’atura que se celebra cada año en la localidad de Llavorsí. Los pastores, ocho hombres y tres mujeres, pudieron demostrar su coordinación con los perros para superar las distintas pruebas en las que debían conducir un rebaño de ovejas entre un cercado y diferentes perímetros marcados con palos de madera. El certamen reunió a pastores catalanes, de Euskadi, Aragón, Baleares y València. Moisès Tarrés y su perra Mel fueron los ganadores del concurso, por delante de Miquel Adrover y Ron, y Víctor García y Taf. Llavorsí dedicó el pasado fin de semana a reconocer el trabajo de los pastores con la primera edición del Festival Pirineu Pastor, con talleres y juegos infantiles para lavar la lana, cuentacuentos y un concierto de música occitana.