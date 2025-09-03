‘Joc de cartes’ decide hoy el mejor restaurante de Platja d’Aro

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Marc Ribas y el equipo de Joc de cartes visitan hoy, a partir de las 22.05 en TV3, la localidad de Platja d’Aro, uno de los destinos turísticos favoritos de los catalanes en la Costa Brava, en busca de su mejor restaurante. El primer candidato es el Pura Brasa, donde les esperan Xavier Algar y Xavi González. Es una brasería inmensa con cocina abierta. Después será el turno de La Tasketa del Mar. Iván Fleta y Jaume Garcia compartirán su sentido del humor y sus tapas, arroces y productos del mar. La última parada será L’italianini, donde Isabel y Sara Triola, madre e hija, defenderán la comida italiana casera, hecha totalmente con productos de elaboración propia. A continuación, TV3 emite el quinto capítulo de la octava temporada, en el interior del Empordà, y el segundo de la séptima, en el que Marc Ribas busca el mejor restaurante de Cap de Creus.