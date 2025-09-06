RADIO
El periodista leridano Xavier Freixes, al frente de ‘El matí de Ràdio 4’
El leridano Xavier Freixes (Os de Balaguer, 1971) es una de las novedades de la temporada de Ràdio 4, que el jueves presentó su programación en Barcelona. El matí de Ràdio 4 es un magacín diario de actualidad con entrevistas en profundidad, tertulias, concursos, noticias y contenidos de interés relacionados con diversos temas. Habrá espacios para hablar de salud, psicología, inteligencia artificial, meteorología, crónica negra, prensa del corazón y gastronomía. Con un tono dinámico y cercano, el programa buscará la participación activa de los oyentes y quiere convertirse en una cita de referencia para el público matinal de Ràdio 4. “Los oyentes tendrán las puertas abiertas para intervenir y opinar en cualquier momento. Tienen que ser coprotagonistas del programa y deben tener voz y voto”, señaló Freixes durante la presentación.