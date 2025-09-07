TV3 ofrece hoy el Gran Premio de Catalunya de Motociclismo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

TV3 vuelca hoy toda su programación matinal y de mediodía en el Gran Premio de Motociclismo, que se disputa en el Montmeló. La emisión arrancará a las 9.30 con la previa de las carreras, que comenzarán a las 11.00 con la categoría pequeña, la de Moto3. A las 12.15 está prevista la cita de Moto2, categoría en la que compite el brasileño Diogo Moreira (Kalex), que reside en Alcarràs. Finalmente, a las 14.00 tendrá lugar la prueba reina, la de MotoGP, en la que compiten los leridanos Marc y Àlex Márquez, ambos con Ducati. Marc está imparable y tiene encarrilado su noveno título, el séptimo en la categoría grande. El piloto de Cervera no está encontrando rival que pueda discutirle su dominio. El año pasado fue segundo en el esprint y tercero en carrera, y segundo el último domingo cuando Montmeló sustituyó a Cheste por la dana.