TV3 retoma su programación habitual y vuelve ‘Com si fos ahir’

TV3 recupera hoy su programación habitual tras un verano lleno de reposiciones. Una semana más tarde que Els matins y Tot es mou, regresa Cuines después del informativo. A las 16.05 también vuelve la serie estrella de 3CAT, Com si fos ahir. Se incorporan al elenco Rosa Boladeras, Nausicaa Bonnín y Mercè Arànega. También otro personaje: Ruth, interpretada por Carlota Keiko. En el primer capítulo de esta nueva temporada, el grupo se reencuentra después de todo el verano sin verse y la salud de Sílvia les pondrá a todos en alerta. Después, nuevos capítulos de El paradís de les senyores. Xavier Grasset retoma La selva a partir de las 17.30, con Atrapa’m si pots a las 19.10 y Està passant a las 20.15. A partir de las 22.05, TV3 emite la 24 edición de la gala Catalunya Aixeca el Teló, que marca el inicio de temporada teatral en el territorio.