El acto institucional de la Diada en la Seu Vella, hoy en Lleida Televisió

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ofrece hoy en directo, a partir de las 11.55, el acto institucional de la Diada Nacional de Catalunya en la Seu Vella. Moisés Camuñas y Judit Montoy serán los encargados de retransmitir la ceremonia, que contará con los representantes de la Paeria, Diputació de Lleida y la delegación del Govern, además del conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Los dos presentadores tendrán la ocasión de hablar con todos ellos antes del inicio del acto. Los parlamentos tendrán lugar en la nave central de la Seu Vella, donde también se escucharán las voces de la Coral Maristes Montserrat Lleida y del Cor Tradicional i Popular de Lleida. Jan Castells y Bernat Pedrós interpretarán piezas del Llibre d’Orgue de Lleida y la ceremonia acabará con la ofrenda floral en el monolito en recuerdo de las víctimas de 1707.