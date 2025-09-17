El estreno de ‘Los archivos secretos del No-Do’, esta noche en La 1

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 1 estrena esta noche, a partir de las 23.00, Los archivos secretos del No-Do, fruto de una investigación exhaustiva llevada a cabo sobre más de 6.000 latas de películas inéditas que permanecían guardadas en los almacenes de la Filmoteca Española. A lo largo de seis episodios, la serie explora el contenido de unas 400 latas de archivo que han sido restauradas y digitalizadas para garantizar su conservación y difusión. Entre las imágenes recuperadas están un reportaje inédito sobre el estreno de la película El Cid, escenas de la visita de Grace Kelly a España y filmaciones del último verano de Franco. También se incluyen materiales insólitos, como la película Franco en la pesca del atún, una visita de Carmen Polo a Lisboa que nunca se publicó y hasta un peculiar concurso de huevos fritos. La 2, a las 22.00, ofrece Los años del No-Do, una serie documental de 2012.