Lleida TV ofrece hoy en directo la celebración del 40 aniversario de ICG

Lleida Televisió emite hoy en directo la celebración del 40 aniversario de la empresa ICG Software desde la Llotja. Incluye la proyección del documental Va néixer un somni, una entrevista a Andreu Pi, presidente de la firma; el concierto Barrokdance a cargo de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell y la compañía Brodas Bros, y un espectáculo inédito en Lleida con más de 300 drones en el cielo. La emisión arrancará a las 18.30 con Moisés Camuñas y Noèlia Burgos al frente del especial. Los dos presentadores de Lleida Televisió estarán en la alfombra roja del evento, donde se espera la asistencia del presidente del Parlament, Josep Rull; los Presidents Artur Mas y Josep Montilla, y Antoni Siurana, exalcalde de Lleida. El acto de celebración en la Llotja será conducido por Ferran Aixalà, a partir de las 19.00, y los drones están previstos para las 21.15.