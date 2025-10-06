Especial de ‘El objetivo’ desde Israel y Palestina con Ana Pastor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Sexta ofrece hoy en directo (22.45) un especial de El objetivo, presentado y dirigido por Ana Pastor. Cuando se cumplen dos años del comienzo de la guerra, el programa se traslada hasta Israel y Palestina para acercar a los espectadores la realidad del conflicto a través de testimonios en primera persona. Pastor hablará con varios familiares de los secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y con activistas judíos que están denunciando lo que Israel está haciendo en Gaza. Además, la presentadora y el equipo de El objetivo visitarán los territorios ocupados por Israel en Cisjordania de la mano de españoles que trabajan en la zona desde hace años. “Aquí no hablan de genocidio, sino que la ocupación ha hecho que la presión sea más sutil. Una de las cosas que dicen en Cisjordania es que el agua es un arma de guerra”, señala desde Hebrón.