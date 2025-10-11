El concurso ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ se estrena esta noche en La 1

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Eva Soriano y Aníbal Gómez conducen el programa Cuánto, cuánto, cuánto, un nuevo prime time familiar que se estrena hoy en La 1, a las 22.35, pensado para entretener a todos los públicos. En el primer programa, los tres invitados que se someterán a los originales retos son Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce, que pondrán a prueba su intuición y conocimiento para calcular todo tipo de magnitudes. Cada uno de ellos formará equipo con un miembro del público, que se elegirá por sorteo. Uno de estos tres concursantes seleccionados al azar podrá llevarse 10.000 euros.

Por otra parte, RTVE presentó el jueves a los 18 artistas que formarán parte de la quinta edición del Benidorm Fest 2026, cuyas semifinales se celebrarán el 10 y 12 de febrero, mientras que la final será el 14. Las canciones de cada artista se darán a conocer el 18 de diciembre.