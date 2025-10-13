2 Cat se estrena hoy con un 70% de su programación en catalán

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

RTVE pone hoy en marcha la programación del canal 2 Cat, con una parrilla renovada y un 70% de contenidos en catalán. Cafè d’idees, presentado por Gemma Nierga, mantendrá su apuesta de entrevistas. A las 10.35, Cristina Villanueva presentará El segon cafè, un espacio de servicio público. A mediodía, Marco Chiazza dirigirá un programa de debate político, L’altaveu al pati, mientras que Jordi Hurtado continuará con Saber y ganar, al que seguirá L’altaveu, que presenta Danae Boronat. También se estrena hoy Chef Bosquet con Cuina brutal. Xavi Bundó, una de las voces más conocidas de la radio catalana, llega mañana con L’any que vas néixer, antes de Montse Soto y Temps enrere, una apuesta por la nostalgia. El programa de Jordi Basté, Pla seqüència, todavía no tiene fecha de estreno en 2 Cat aunque es uno de los más esperados.