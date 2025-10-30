RTVE pregunta a su audiencia a quién prefiere para las campanadas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Marc Giró y Silvia Intxaurrondo eran ayer la pareja con más apoyos en la encuesta que RTVE lanzó en su web sobre qué presentadores prefiere la audiencia para las campanadas de fin de año. El cantante Juanjo Bona y la actriz Masi Rodríguez ocupaban el segundo puesto, por delante de los humoristas Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. RTVE no se ha pronunciado aún sobre quién ofrecerá las campanadas, pero David Broncano y Lalachus ya han anunciado que no repetirán tras la polémica estampa de la vaquilla del Grand Prix. Mediaset tampoco ha hecho pública su apuesta para Nochevieja y, por ahora, solo Atresmedia ha revelado sus planes, que pasan por apostar de nuevo por la pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote. El cocinero estrenará el martes 4 de noviembre la tercera temporada de Batalla de restaurantes en La Sexta.