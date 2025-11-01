DOCUMENTALES
‘El documental’ del Canal 33 se centra esta noche en la gestión del duelo
El Canal 33 ofrece esta noche, en El documental (21.50), Viure la mort, una pieza que explora qué lugar ocupa la muerte en nuestro entorno y qué límites condicionan las despedidas y los duelos. Thais, Júlia, Juliana y Rita han perdido a seres queridos en circunstancias muy diferentes. Sin embargo, todas se han encontrado con obstáculos que evidencian las barreras para vivir las despedidas y las pérdidas de manera cuidada, de acuerdo con las necesidades de las personas en duelo. Sus experiencias muestran las aristas complejas de la gestión de la muerte y la dificultad para dar espacio a los malestares y a las vulnerabilidades. Las voces de profesionales del sector funerario, del ámbito sociosanitario y de la administración pública completan el análisis sobre los efectos de una sociedad que ha invisibilizado la muerte y la ha relegado a la esfera privada.