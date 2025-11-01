‘El documental’ del Canal 33 se centra esta noche en la gestión del duelo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Canal 33 ofrece esta noche, en El documental (21.50), Viure la mort, una pieza que explora qué lugar ocupa la muerte en nuestro entorno y qué límites condicionan las despedidas y los duelos. Thais, Júlia, Juliana y Rita han perdido a seres queridos en circunstancias muy diferentes. Sin embargo, todas se han encontrado con obstáculos que evidencian las barreras para vivir las despedidas y las pérdidas de manera cuidada, de acuerdo con las necesidades de las personas en duelo. Sus experiencias muestran las aristas complejas de la gestión de la muerte y la dificultad para dar espacio a los malestares y a las vulnerabilidades. Las voces de profesionales del sector funerario, del ámbito sociosanitario y de la administración pública completan el análisis sobre los efectos de una sociedad que ha invisibilizado la muerte y la ha relegado a la esfera privada.