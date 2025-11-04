El estigma y las muertes por la heroína, hoy en ‘Nits sense ficció’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Nits sense ficció ofrece esta noche (22.05) el documental Memòria de l’heroïna, que recoge las historias de personas que fueron yonquis hace 40 años. El estigma que rodea a la droga y el dolor que provoca la pérdida de un ser querido han silenciado su recuerdo. La película Romería, de Carla Simón, ha recuperado para el gran público la historia de los jóvenes que se engancharon entre los años 70 y 90. Chicos y chicas que buscaban nuevas experiencias o trataban de escapar de una realidad hostil. Entre los protagonistas del documental está la propia directora de cine: sus padres, Kin y Neus, fueron adictos a la heroína en los 80 y fallecieron de sida entre 1989 y 1993. El documental posterior, La història de Christiane F., aborda la vida de una adolescente de Berlín que, con solo 13 años, se sumergió en el mundo de las drogas y la prostitución.