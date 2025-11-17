Homenaje a Martín Berasategui en la final de hoy de ‘MasterChef’

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La 1 emite esta noche la final de MasterChef Celebrity 10 después de doce semanas de competición. Del primer reto de la noche saldrá el primer duelista, y de la prueba de exteriores, el segundo. Ambos se enfrentarán en un apasionante duelo final y el vencedor recibirá el trofeo del programa y 75.000 euros para donar a la ONG que elija. Además, los duelistas disfrutarán de un curso de cocina de un fin de semana en la Facultad de Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center de San Sebastián con un acompañante. La última prueba de exteriores de la temporada tendrá lugar en Donosti, donde el talent culinario rinde un homenaje a Martín Berasategui. El maestro cumple 50 años de impecable trayectoria, convertido en el cocinero español que atesora más estrellas Michelin. Las cocinas se encenderán por última vez en el gran duelo final.