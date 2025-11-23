La desconexión en la era digital centra el documental de hoy en ‘30 minuts’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cada vez son más evidentes las dificultades que tienen las personas mayores, pero también quienes tienen alguna discapacidad, así como las familias con pocos recursos y buena parte de la población inmigrante, para seguir el ritmo de una sociedad digital que no tiene suficientemente en cuenta esta diversidad de situaciones. El reportaje Desconnectats, de 30 minuts, se centra hoy, a las 22.05 en 3CAT, en estas personas, poco habituadas a los entornos digitales, que se encuentran perdidas ante aplicaciones y webs que no han sido diseñadas pensando en ellas. Por su parte, 60 minuts ofrece hoy en el Canal 33 (22.45) el documental Travessar la frontera, que acompaña, de la mano de la periodista Wei Du, a un grupo de migrantes chinos decididos a empezar de cero en Estados Unidos. En 2023, unos 40.000 entraron ilegalmente por la frontera sur del país.