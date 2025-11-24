La 1 estrena hoy la serie ‘Ena’, basada en la vida de Victoria Eugenia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Dos años después de su rodaje y tras las quejas de su creador, Javier Olivares, y de la autora de la obra, Pilar Eyre, por permanecer guardada en un cajón, la serie Ena se estrena hoy en La 1 a las 23.00 después de La revuelta y tomando el relevo de MasterChef Celebrity. Además de contar la vida de Victoria Eugenia, reina consorte de Alfonso XIII, Ena es el retrato de una época que cambió el mundo: la primera mitad del siglo XX, desde 1905 hasta 1945. La serie consta de seis capítulos y está protagonizada por Kimberley Tell y Joan Amargós. Adapta la novela homónima de Pilar Eyre, con guion y producción ejecutiva de Javier Olivares, y está dirigida por Anaïs Pareto y Estel Díaz. RTVE emitirá también cada semana Victoria Eugenia, historia de un amor trágico, una nueva serie documental que profundizará en la figura de una reina moderna.